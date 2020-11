Coronavirus, l'Italia diventa arancione.Campania, Liguria e Umbria declassate

Il Coronavirus non smette di terrorizzare l'Italia. Le misure restrittive messe in atto dal governo sembrano non bastare già da subito. L'ordine dei medici ha lanciato l'allarme: "La situazione è drammatica, serve il lockdown totale subito". Già oggi - si legge sul Corriere della Sera - verranno adottate nuove misure restrittive in diverse regioni. La conferma ufficiale si avrà soltanto in giornata, quando gli scienziati avranno fatto le loro controdeduzioni e il ministro Roberto Speranza avrà sentito i governatori. Ma le indiscrezioni dicono che le aree a rischio, destinate a diventare "zona arancione" e ad avere misure più severe di quelle nazionali, sono Liguria, Abruzzo, Umbria e Campania, che da gialla può persino diventare rossa.

I governatori - prosegue il Corriere - hanno chiesto più tempo per raccogliere e comunicare i dati e il ministero della Salute, per non esasperare le tensioni, ha concesso qualche ora. Anche per il timore che la notizia di nuovi lockdown, comunicata di domenica, avrebbe spinto tanti italiani a muoversi, in entrata o in uscita dai territori interessati dalle ordinanze. I dati della Liguria, che vede Genova sotto forte pressione per contagi e ospedali, sono in via di approfondimento. Se il Lazio regge perché ha una rete ospedaliera strutturata, in Abruzzo e Umbria le terapie intensive si vanno riempiendo.