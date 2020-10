Coronavirus, morto volontario del vaccino Oxford-Pomezia:"Prendeva il placebo"

Brutte notizie per il vaccino anti Covid. Uno dei "concorrenti" considerati più promettenti per la corsa all'antidoto anti Coronavirus h aavuto una battuta d'arresto. Uno dei volontari che partecipavano alla sperimentazione della profilassi di Astrazeneca in collaborazione con Oxford e Pomezia è morto. La notizia - si legge sul Giornale - arriva dal Brasile che ha aderito con un gruppo di volontari a questo trial clinico ma è ufficiale perché ne ha dato notizia l’Anvisa, l’ente regolatorio per i farmaci.

Ora tutti i particolari andranno chiariti ma l’Università di Oxford ha già fatto sapere che la sperimentazione al momento non verrà interrotta perchè non ci sarebbero rischi per la sicurezza. Al volontario scomparso infatti non sarebbe stato somministrato il vaccino ma il placebo (in tutte le sperimentazioni a metà dei volontari si somministra un placebo) e dunque la sua morte non avrebbe nulla a che fare con la profilassi anti Covid tanto attesa.