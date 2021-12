Coronavirus, Natale blindato per 12 mln di italiani. Sette Regioni in giallo

Coronavirus, boom di ingressi in terapia intensiva. Il dato che allarma

In Italia i contagi da Coronavirus aumentano ogni giorno, gli ospedali sono tornati ad essere sotto pressione, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Per mezzo Paese sarà un Natale in zona gialla e presto ci si aspetta come sta avvenendo nel resto d'Europa un'accelerata anche da parte della variante Omicron, considerata ancora più contagiosa della Delta. Già istituita - si legge sul Corriere della Sera - per Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Calabria, lunedì la zona gialla si allargherebbe a Liguria, Veneto, Trentino e Marche. Ma altre Regioni sono al limite, Lombardia salva per un pelo. Le decisioni arriveranno domani. Ma la curva del contagio continua a salire da due mesi senza sosta. E ieri è stato sforato il secondo dei tre parametri che fanno scattare l’allarme: con un balzo di 47 nuovi ingressi, ora oltre il 10% di letti in terapia intensiva è occupato da malati Covid.

Una luce - prosegue il Corriere - arriva a proposito delle cure: l’Ema autorizza "i Paesi che lo ritengano opportuno" all’impiego del farmaco della Pfizer, la pillola. Il trattamento è riservato agli adulti non sottoposti a ventilazione con l’ossigeno ma a maggior rischio di progressione verso la malattia grave. Da Ema via libera anche all’aumento della capacità produttiva di vaccini, in tre siti di Francia (Johnson), Spagna (Moderna) e Usa (Pfizer). Nel tentativo di tener lontana la variante Omicron, ancora un’incognita, il governo ha già disposto tamponi obbligatori per i vaccinati che entrino nel Paese dall’estero, con un’ordinanza del ministro Roberto Speranza.

LEGGI ANCHE

Covid, scenario catastrofico: un milione di casi al giorno. Lockdown per mesi

Vaccino, "la prof 55enne è morta a causa di AstraZeneca". I periti senza dubbi