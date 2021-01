Coronavirus, negazionista rifiuta mascherina. Aereo già in volo fa dietrofront

Il Coronavirus fa paura anche in volo. Un aereo decollato da Malta, infatti, è stato costretto a tornare indietro. Non per un guasto al motore o per altri problemi tecnici, ma solo per il rifiuto di una donna ad indossare la mascherina. Il volo Malta-Catania decollato alle 6 dall'aeroporto internazionale di Luqa è stato costretto fare marcia indietro. Nonostante i ripetuti richiami da parte dell'equipaggio, compreso l'avviso che sarebbe stata consegnata alla polizia, la 24enne bulgara non ha voluto sentire ragioni. All'arrivo in aeroporto la passeggera è stata sbarcata e consegnata alle forze dell'ordine.

Arrestata e portata in tribunale, la 24enne ha ammesso di aver disobbedito agli ordini dell'equipaggio. E' stata condannata a sei mesi, con condizionale di due anni. La giudice Donatella Frondo Dimech, nel leggere la sentenza, ha severamente ammonito la passeggera sottolineando che il suo comportamento "non può essere tollerato".