Coronavirus, nuovo Dpcm: vietati assembramenti, stop feste, più smartworking

Divieto di assembramento fuori dai locali, più smartworking, feste con un numero ristretto di persone, vietata la vendita di alcolici dopo una certa ora. Sono queste le nuove norme che il governo sta valutando di inserire nel nuovo dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il prossimo 15 ottobre.

Innanzitutto, quindi, un freno alla movida in molti luoghi incontrollata, come spiega Il Corriere della Sera. Controlli e multe non sono finora serviti a evitare le aggregazioni di fronte a bar, ristoranti, pub tanto da trasformarsi in alcuni quartieri in veri e propri assembramenti. Nel Dpcm si sta dunque pensando di inserire una norma che vieti la sosta di fronte ai locali. Secondo questa regola si potrà entrare nelle sale o rimanere all’aperto, purché si stia seduti al tavolo e si garantisca il distanziamento tra le persone. Se non c’è posto si deve andare via. La norma servirà ad evitare la chiusura in orario anticipato di bar e ristoranti, o addirittura la serrata ipotizzata se la situazione dovesse peggiorare.

Verranno inoltre probabilmente fissate regole più stringenti per le feste private: il numero degli ospiti dovrà essere limitato in modo proporzionale alla capienza delle sale e alla presenza di spazi esterni.

Una raccomandazione alle aziende - forse anche con la fissazione di una nuova percentuale di lavoratori ammessi in presenza - riguarderà lo smart working, come scrive ancora il Corsera. "I luoghi di lavoro si sono dimostrati fin dalla fase acuta un importante serbatoio di infezioni, non solo in ambienti a rischio specifico, come quello sanitario, ma anche in contesti che, in Italia e non solo, sono stati caratterizzati da cluster anche di notevoli dimensioni, ad esempio nel settore agroalimentare (aziende agricole, trasformazione delle carni, mercati) e in quello delle spedizioni mediante corriere. Inoltre, la ripresa delle attività lavorative in presenza, anche se in percentuali variabili a seconda dei settori, potrebbe contribuire alla attivazione di ulteriori focolai epidemici", scirvono gli esperti in un nuovo studio coordinato dal ministero della Salute, che disegna gli scenari di rischio e indica le misure da prendere rispetto alle varie fasi dell’epidemia.

Nel caso di "trasmissibilità sostenuta e diffusa", cioè quella attuale "con un valore di Rt regionali prevalentemente e significativamente compresi tra Rt 1 e Rt 1.25", si prevede di valutare la rimodulazione delle attività con misure più stringenti. Il primo sono i "lockdown locali temporanei su scala provinciale" come accaduto due giorni fa a Latina. L’altro è la "chiusura dei locali notturni, bar, ristoranti inizialmente solo in orari specifici — ad esempio la sera/notte in modo da evitare la movida”. Questa soluzione peserebbe in maniera forte sul rendimento economico di queste attività e dunque si sta cercando di evitarla limitando le presenze all’esterno.

