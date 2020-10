Coronavirus, Pregliasco: "Lockdown? Bisogna cominciare a pensarci velocemente"

"Un disastro". Così Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Lombardia per l'emergenza Covid-19, commenta con Affaritaliani.it i dati di oggi sul coronavirus con 19.143 nuovi positivi. Lockdown inevitabile a questo punto? "Bisogna cominciare a pensarci velocemente. Il Dpcm di domenica scorsa è stata una piccola sterzata per far riprendere consapevolezza a noi italiani. Ora servono subito uno o due giri di vite più risoluti, purtroppo risolutivi è difficile, e coordinati a livello nazionale". Le scuole? "Sono l'ultimo baluardo insieme a una gran parte del lavoro. Occorre differenziare gli orari di ingresso a scuola e prevedere la didattica a distanza con un'elevata percentuale per le superiori", conclude Pregliasco.