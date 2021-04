Covid: 10.404 contagi e 373 morti, positività giù al 3,4%

Stando a quanto comunicato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 10.404 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.444 di ieri, ma con 302.734 tamponi, 157mila in più, tanto che il tasso di positività è in netta discesa da 5,8% a 3,4%. In aumento invece i decessi, 373 (ieri 301), per un totale di 119.912 vittime da inizio epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 101 in meno (ieri -13) con 177 ingressi del giorno, e scendono a 2.748, mentre i ricoveri ordinari sono 323 in meno (ieri -27), 20.312 in tutto.

Covid: positività al 3,4%, mai così bassa da ottobre

Un tasso di positività al 3,4%, ossia ogni cento tamponi ne risultano positivi 3,4: il dato di oggi del bollettino del ministero della Salute, frutto dei tanti tamponi e dei casi contenuti è il più basso da mesi. Bisogna risalire addirittura al 7 ottobre 2020 per trovare una positività più bassa: allora era del 2,94%, per salire il giorno dopo al 3,48% ed avviarsi verso il picco della seconda ondata. Il 16 novembre il punto massimo, con addirittura il 17,92%: quasi un tampone su cinque risultava positivo.

Lo scorso autunno, tuttavia, non venivano conteggiati nel bollettino i tamponi antigenici, i cosiddetti "test rapidi", che già da mesi le regioni utilizzavano abbondantemente se non altro per un primo screening. Solo il 15 gennaio il ministero ha deciso di inserirli nel bollettino, dimezzando in un giorno il tasso di positività (inevitabilmente, visto che raddoppiava il denominatore, cioè appunto i tamponi fatti). Da quel giorno comunque non c'è mai stato un tasso basso come quello di oggi: il minimo è il 3,79% registrato il 16 febbraio, nella fase finale della discesa della seconda ondata, pronta di li' a poco a trasformarsi nell'inizio della terza.