Covid, 12.074 nuovi casi, 369 decessi, ricoveri in calo: tasso positività 4,1%

Covid, bollettino quotidiano e nuovi casi di oggi 17 febbraio

Sono 12.074 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.386 di ieri. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Sale il numero dei decessi, 369 oggi (ieri 336), per un totale di 94.540 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Covid: Liguria, 309 nuovi casi e 11 decessi nelle ultime 24 ore

In Liguria sono altri 11 i decessi di persone positive al coronavirus, secondo l'ultimo report diffuso dalla Regione: le vittime da inizio emergenza sono salite a 3.543. In ospedale ci sono 629 pazienti covid, 17 in meno di ieri. Di questi, 60 sono in terapia intensiva. Il report registra anche 309 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 4.794 tamponi molecolari, 883.920 da inizio emergenza. Effettuati anche 2.992 tamponi antigenici rapidi, 78.300 dal 14 gennaio scorso. Dei 126.890 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 92.329, ovvero il 73%.

Covid: in Calabria 170 nuovi casi, 7 decessi e 292 guariti

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 529.107 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 559.992 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 35.855 (+170 rispetto a ieri), quelle negative 493.252". Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 657 (+7 rispetto a ieri), i guariti sono 28.667 (+292 rispetto a ieri), i ricoveri sono 197 (-20 rispetto a ieri).

Covid, nel Lazio 871 casi e 55 decessi

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+1.628) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 871 casi positivi (-23), 55 decessi (+23) e 1.470 guariti. Lo rende noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Aumentano i decessi - spiega - mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 400".