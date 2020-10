Covid, 12 artisti del San Carlo di Napoli positivi

Sono 12 i casi di Covid tra gli artisti del teatro San Carlo. Una notizia anticipata dal quotidiano napoletano Il Mattino. Le positività sono emerse durante i controlli quindicinali del personale. Stamane tamponi anche per gli amministrativi. Una disposizione legata al dpcm del 24 ottobre scorso del sovrintendente, Stéphane Lissner, sospende in via le attività da domani fino al 4 novembre e fissa per il 3 e 4 novembre prossimi il tampone rapido per orchestra, coro, corpo di ballo, tecnici palcoscenico e maestri collaboratori.