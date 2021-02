Sono 13.762 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.074 di ieri. In lieve calo i tamponi, 288.458 (ieri erano stati 294.411), ma con un tasso di positività in rialzo, 4,8% (ieri 4,1%). Sono 347 i decessi, (ieri 369), per un totale di 94.887 vittime da inizio epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.