Covid, 15.746 nuovi casi, 331 vittime. Tasso di positività al 6,2%

Sono 15.746 i nuovi casi accertati di infezione da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I tamponi effettutati sono stati 253.100. I decessi sono 331 in più rispett a ieri. E' quanto si evince dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il tasso di positività è al 6,2%, in crescita rispetto al 5,5% di ieri.