Covid, 17.246 nuovi casi e 522 morti. Tasso di positività al 10,7%

Nuovo aumento dei casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.246 a fronte dei 15.774 di ieri: in calo il numero dei tamponi (160.585 oggi, 175.429 ieri) per cui il tasso positivi/test sale al 10,7% (ieri era sceso a 8,9%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 522 (ieri 507), per un totale di 80.848.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (2.587) davanti a Veneto (2.076), Sicilia (1.867), Lazio (1.816), Puglia (1.524), Emilia Romagna (1.515) e Campania (1.294). Gli attualmente positivi sono 561.380, con un decremento di 3.394 unità: i dimessi/guariti 1.694.051, più 20.115. Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 2.557 pazienti (22 in meno rispetto a ieri, con 164 ingressi nel giorno), i ricoverati con sintomi 23.110 (415 ib meno). In isolamento domiciliare figurano 535.713 persone, meno 2.957 rispetto a ieri