Covid-19, la variante Omicron blocca la Serie A: la Salernitana non va a Udine

Salgono i contagi: a rischio Udinese-Salernitana



L'impennata di contagi di Covid-19 mette a rischio anche la regolare conclusione del campionato di calcio. Udinese-Salernitana, in programma martedì 21 dicembre per l'ultima giornata del girone di andata della Serie A, è a forte rischio. L'Asl di Salerno ha infatti bloccato la partenza della squadra locale, a seguito di un caso di positività e in attesa di effettuare altri altri tamponi molecolari di controllo.

Il comunicato ufficiale della Salernitana

"L'U.S. Salernitana 1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l'ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato".

"A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore".

I precedenti: dal Napoli al Tottenham

La decisione della Asl di Salerno non è un fatto inedito, ma si inserisce nel solco di quanto avvenuto nell'ottobre 2020 con la partita Juventus-Napoli, che ha visto l'autorità sanitaria bloccare la partenza della squadra partenopea per Torino, suscitando molte polemiche. Proprio oggi, lunedì 20 dicembre, il Tottenham di Antonio Conte si è visto infliggere dalla Uefa una pesante sconfitta a tavolino per aver saltato il match di Conference League contro il Rennes. Gli stessi "Spurs" hanno saltato anche due partite del campionato inglese per lo stesso motivo: con troppi contagi, non avevano abbastanza giocatori da mettere in campo.