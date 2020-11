Covid: 28.352 nuovi casi, 222.803 tamponi, 827 morti: tasso positività 12,7%

Coronavirus, bollettino quotidiano

28.352 nuovi contagi da coronavirus su 222.803 tamponi effettuati (tasso di positività al 12,7%), e 827 decessi in più: sono questi i dati riguardanti le ultime 24 ore in Italia, appena diffusi dal ministero della Sanità. Secondo il bollettino, i ricoveri sono in calo, anche in terapia intensiva.

Calabria: 468 nuovi casi nelle ultime 24 ore

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 347.932 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 356.751 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 15.724 (+ 468 rispetto a ieri), quelle negative 332.208. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Campania: 2.924 casi, 63 decessi e 2.263 guariti

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Campania 2.924 nuovi positivi al Covid-19 su 22.301 tamponi effettuati. Lo rendo noto l'Unità di crisi regionale, specificando che gli asintomatici sono 2.650, mentre 274 persone presentano sintomi. Il tasso di positività si attesta al 13,1%, in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi. Il bollettino comunica che ci sono stati 63 decessi, 37 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti 26 nei giorni precedenti, ma registrati ieri in seguito ad accertamenti. Sale così a 1.546 il numero complessivo di morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti sono 2.263, per un totale di 43.414. Dei 656 posti letto disponibili in terapia intensiva, sono 184 quelli occupati, 16 in meno rispetto a ieri. Sono invece 3.160 i posti letto di degenza ordinaria a disposizione, tra reparti Covid e offerta privata, di cui 2.188 occupati, 24 in meno rispetto all'ultima rilevazione.

Lombardia: 5.389 casi e 181 morti

Oggi in Lombardia si sono registrati 5.389 nuovi casi di coronavirus e 181 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi salgono a 21.393. I tamponi effettuati sono stati 40.931, per un totale di 3.989.971. Ieri, a fronte di 44.231 tamponi effettuati, c'erano stati 5.697 nuovi casi e 207 morti. Oggi il rapporto tra tamponi e positivi è stato del 13,1%. Dei 5.389 nuovi casi, 530 sono 'debolmente positivi' e 82 a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono stati 15.054 (totale complessivo: 246.096, di cui 6.165 dimessi e 239.931 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva calano di 9 unità a 925, mentre i ricoverati scendono di 127 a 7.869

Liguria: 14 morti, 1128 in ospedale e 606 nuovi casi

Sono 14 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione: si tratta di persone tra i 48 e i 93 anni, morti tra il 25 novembre e oggi. Le vittime, da inizio emergenza, sono salite a 2336. In ospedale scende il numero dei ricoverati: sono 1128, meno 61 rispetto a ieri. Meno ricoveri anche in terapia intensiva: oggi ci sono 109 pazienti (114 ieri, ndr). Sono invece 606 i nuovi casi di positività al virus: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5532 tamponi, 589686 da inizio emergenza.

Emilia Romagna: 2.165 nuovi casi e 66 decessi

In calo i casi attivi (-1.182), aumentano i guariti (+3.281), diminuiscono i ricoveri - in terapia intensiva sono 250 , -8 rispetto a ieri, 2.673 nei reparti covid (-6) - ma aumentano i decessi, 66 contro i 55 di ieri. Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna. Effettuati 21.304 tamponi nelle ultime 24 ore: la percentuale dei nuovi positivi è del 10,2% (età media 46,8 anni). Dei nuovi contagiati, 1.113 sono asintomatici. Da inizio epidemia, in regione si contano 117.019 casi di positività, i decessi 5.614.

Piemonte: 3.149 contagi e 97 decessi

Sono 3.149 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 13,6% dei 23.141 tamponi eseguiti. Di questi, 1.263 (40,1%), sono asintomatici. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia sale quindi a 162.153. I decessi odierni sono 97, con il totale delle vittime ora pari a 5.972. I pazienti guariti sono complessivamente 78.592 (+ 3.869 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 395 (- 8 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 4.922 (- 70 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 72.272, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 1.513.586 (+ 23.141 rispetto a ieri), di cui 780.306 risultati negativi.

Sardegna: 375 nuovi casi e 9 decessi

In Sardegna si registrano 375 nuovi casi di Coronavirus, 191 rilevati attraverso attività di screening e 184 da sospetto diagnostico, e 9 decessi. Le vittime sono sei uomini e tre donne di età compresa tra i 66 e i 96 anni: tre residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, tre nella provincia di Sassari e tre nelle province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Salgono a 20.419 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'isola dall'inizio dell'emergenza, mentre i morti sono 427 in tutto. In totale sono stati eseguiti 362.926 tamponi con un incremento di 3.334 test. Sono invece 528 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 71 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.556. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 6.749 (+164) pazienti guariti, più altri 88 guariti clinicamente. Dei 20.419 casi positivi complessivamente accertati, 4.245 (+88) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.262 (+27) nel Sud Sardegna, 1.697 (+72) a Oristano, 3.715 (+91) a Nuoro, 7.500 (+97) a Sassari. (AGI)RED/SOL

Abruzzo: 510 nuovi casi rispetto a ieri

Sono complessivamente 26526 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 510 nuovi casi (di età compresa tra 11 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 37 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi* e sale a 868 (di età compresa tra 61 e 95 anni, 9 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti e 1 fuori regione). *(12 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 8097 dimessi/guariti (+267 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17561 (+227 rispetto a ieri).

Veneto: 3.418 nuovi casi, 60 i decessi

Sono 3.418 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto rispetto a ieri (137.474 in totale dall'inizio dell'emergenza ad oggi). Cala di tre posti letto il numero dei ricoverati in ospedale e di due i posti in terapia intensiva (rispettivamente 2.576 e 321). Sessanta i decessi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 3.561 dal 21 febbraio ad oggi.