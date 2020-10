"Covid? 35mila morti non possono bloccare 60 mln di persone"

I morti per cancro in Italia nel 2019 sono stati 150.000; quelli per problemi cardiaci 240.000. quelli per alcoolismo 40.000. Tra le cause di morte per tumore c’è il fumo, ma lo Stato vende le sigarette; l’inquinamento, ma non si impedisce alle fabbriche di restare aperte , ai cittadini di scaldarsi in inverno e raffrescarsi in estate, alle auto di circolare, per evitare di inquinare. Né si impedisce la vendita di vino e superalcolici . Allora non esiste una vita senza rischi. Che tutti accettiamo. La gente continua a fumare, ad andare in auto, a volere case calde in inverno e fresche in estate. Le imprese lavorano e producono. Possibile che 35.000 morti di Covid possano mandare in crisi 60 milioni di italiani? Italia e Usa hanno lo stesso numero di morti per covid :0,06%. Poco più il Brasile che ne ha meno della Spagna. In Svezia , dove non hanno chiuso nulla la situazione è simile a quella italiana. Qualcuno potrebbe fornirmi delle risposte adeguate? Ora vogliono sigillare gli over 65. Siamo alla follia o no?

La lettera di Ludovica Carlesi Manusardi