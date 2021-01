Covid, 8.561 nuovi casi e 420 le vittime. Tasso di positività al 5,9%

Sono 8.562 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Itala a fronte degli 11.629 di ieri: i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati sono 143.116 contro i 216.211 di ieri, per un tasso positivi/test che sale al 5,9% (ieri era 5,3%). E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono 420 (ieri 299), per un totale di 85.881.