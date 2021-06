Covid, 951 contagi e 30 morti: positività allo 0,5%

In lieve salita oggi il numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia: sono 951, contro gli 835 di ieri. L'indice di positività è pari a 0,5%, contro lo 0,4% di ieri. Il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è stato di 198.031, circa 6mila in più rispetto a ieri. Il numero di decessi è oggi pari a 30 (-1), portando il totale a 127.352 dall'inizio della pandemia. In discesa il numero di ricoverati nelle terapie intensive: sono in tutto 344, contro i 362 di ieri. Gli ingressi del giorno sono 4, mentre ieri erano risultati 10.

Il totale di ricoverati con sintomi è oggi pari a 2.140, cioè 149 in meno rispetto al dato di ieri. Il totale di attualmente positivi in Italia risulta essere 68.619, cioè 4.345 in meno rispetto a ieri. le persone in isolamento domiciliare sono 66.135, con un calo di 4.178. Il numero totale di dimessi guariti è pari a 4.059.463. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sulla diffusione dell'epidemia da coronavirus in Italia.