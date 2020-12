Covid, ad Ancora 220mila mascherine irregolari sequestrate

I finanzieri di Jesi, in provincia di Ancona, hanno sequestrato, in un deposito di Monte Roberto, 220 mila mascherine chirurgiche e FFP2 prive delle certificazioni, confezionate con un marchio CE falso e senza la documentazione dell’Inail necessaria per produrre, importare e immetterle in commercio in deroga alle norme vigenti.

I militari hanno denunciato una persona, un 27enne di origine cinese, titolare della società, per frode nell’esercizio del commercio.