Covid, arriva la mascherina che cambia colore quando non filtra più bene

La mascherina cambia colore se non filtra, una 19enne brevetta il chip che rivoluziona i dispositivi di protezione contro il Covid-19

Il 18 febbraio 2022 all’Expo di Dubai sarà presentato il microchip in grado di far cambiare colore alla mascherina protettiva quando perde la sua efficacia. Il dispositivo di protezione "rivoluzionario" è la creazione di un giovane 19enne di Camerata Picena, nell’Anconetano, iscritto al primo anno d'ingegneria elettronica al Politecnico di Torino.

Viorel Ionut Bohotici ora l’ha brevettata, ma l’aveva progettata più di un anno fa. Già prima di diplomarsi all’istituto d'istruzione superiore Galilei di Jesi, aveva realizzato un prototipo. L’idea l’ha avuta dopo aver letto che il 72% di un campione di utilizzatori di mascherine utilizzava il dispositivo così a lungo che diventava inefficace per fare da barriera al virus. “Con l’obbligo di utilizzare le mascherine ovunque ora il sensore diventerebbe essenziale – ha spiegato lo studente –: se il dispositivo filtrante non fosse ancora efficace la mascherina cambierebbe colore diventando arancione”.

Lo studente ha ben impresso nella sua mente quanto le disse la sua insegnante di chimica organica e biochimica, Milva Antonelli, quando Bohotici portò l'attività del dispositivo come elaborato per l'esame di maturità: “Questa non è una tesina di maturità, ma un’ottima tesi di laurea”. È impossibile, invece, ottenere dettagli tecnici sulla sua invenzione, nata nel laboratorio della scuola superiore: il dispositivo deve avvolgere la mascherina, che sia FFP2 o chirurgica, e si basa sulla presenza di particolari enzimi che fanno avvenire la reazione e il cambiamento di colore. “Una volta sul mercato, il dispositivo costerebbe un centesimo per mascherina”, spiega lo studente che ha affidato un’indagine di mercato agli ingegneri gestionali di SitPolito, l’associazione che ha l'obiettivo di sviluppare progetti e promuovere iniziative di sensibilizzazione su tematiche di innovazione sociale di cui fa parte.

Utilizzare questo dispositivo su ogni mascherina consentirebbe di “ridurre ulteriormente la possibilità di contagio e questo vale per tutte le malattie che si trasmettono via aria, con un conseguente impatto positivo sul sistema sanitario nazionale”.

