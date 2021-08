Covid, bollettino 12 agosto: 7.270 nuovi casi e 30 morti. Positività al 3,3%

Covid, bollettino quotidiano: contagi in crescita moderata, positività in aumento. Calano i morti

Ancora in crescita moderata la curva epidemica in Italia: secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute i nuovi casi di Covid sono 7.270, contro i 6.968 di ieri e i 7.230 di giovedì scorso. Con 216.969 tamponi, 13mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale ancora al 3,3% (ieri era al 3%). I decessi sono 30 contro i 31 di ieri, con però 7 recuperi dei giorni scorsi segnalati oggi dalla Sicilia. Il totale delle vittime sale a 128.334.

Salgono ancora anche i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in più (come ieri) con 37 ingressi del giorno, di cui 7 nel Lazio e 6 in Veneto ed Emilia Romagna, e arrivano a 352 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in più (ieri +68), 2.975 in tutto.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, in forte aumento con 1.134 casi, l'unica sopra quota mille, seguita da Toscana (+876), Lombardia (+679), Emilia Romagna (+632) e Veneto (+583). I casi totali salgono così a 4.420.429. I guariti sono 4.715 (ieri 4.450), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.170.810. Gli attualmente positivi aumentano di 2.524 unità (ieri +2.438), e sono 121.285 in tutto, di cui 117.958 in isolamento domiciliare.