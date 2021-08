Covid, bollettino 20 agosto: 7.224 nuovi casi e 49 morti. Positività al 3,3%

Covid, bollettino 20 agosto: decessi e tasso di positività giù. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva

Cala il numero di positivi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore: secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute i nuovi casi sono 7.224 contro i 7.260 di ieri. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti contro i 55 di ieri, che portano a 128.683 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 220.656 tamponi, con un tasso positività che passa dal 3,5% al 3,3%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.692 contro le 3.627 di ieri, con un aumento di 65 persone rispetto a ieri mentre sono 455 i ricoverati in terapia intensiva, cinque in meno di ieri con 26 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.211.080 i guariti (+6.211 ) e 131.462 gli attualmente positivi (+960).

Covid, Sicilia in zona bianca ma ancora al top per nuovi casi

Notevole incremento di casi Covid in Sicilia: sono 1.508 i nuovi positivi (tre volte regioni come la Lombardia e il Veneto) e 12 i decessi, rispetto ai quali la Regione comunica che 8 sono riferibili a ieri, 3 al 18 agosto e uno al 16 agosto. I casi totali salgono a 261.463, le vittime a 6.201. Gli attuali positivi sono 21.265, +563; i guariti 233.997, +933. Ben 411 nuovi casi sono della provincia di Catania, 231 di quella di Palermo. Sono 663 i ricoverati con sintomi, 83 in terapia intensiva, 3 del giorno; 17.543 i ricoverati con sintomi.