Covid, bollettino 31 agosto: 5.498 nuovi casi, 75 morti, positività all'1,8%

Covid, il tasso di positività torna sotto il 2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva

Aumenta il numero di nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sono 5.498 i nuovi casi contro i 4.257 di ieri, con un incremento di 1.241 unità. Il numero totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 4.539.991.

In crescita anche i decessi con 75 morti, 22 in più rispetto a ieri, per un totale di 129.221 morti dall'inizio della pandemia. L'aumento del numero dei positivi si spiega anche con il maggior numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: 307.643 tamponi: +197.840 rispetto a ieri tanto che il tasso di positività è sceso a 1,8% rispetto al 3,9% di ieri. In calo invece le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4252, ieri 4264, con una riduzione di 12 persone rispetto a ieri mentre sono 544 i ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri, con 49 ingressi nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di positivi giornalieri è sempre la Sicilia con 1.091 casi, seguita dalla Lombardia (+723), il Veneto (+583), la Campania (+471), l'Emilia romagna (+455). Gli attualmente positivi sono 137.925 (-3.468); i dimessi guariti aumentano di 8.885 per un totale di 4.272.845 dall'inizio della pandemia. In isolamento domiciliare ci sono 133.129 persone.