Covid, bollettino 6 ottobre: 3.235 nuovi casi, 39 morti e positività allo 0,8%

Sembra frenare la discesa della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.235, in crescita rispetto ai 2.466 di ieri ma anche, ed e' la prima volta da oltre 40 giorni, rispetto ai 3.212 di mercoledi' scorso. Con 301.773 tamponi, 21 mila in meno, tanto che il tasso di positivita' scende da 0,8% a 1,1%.

In calo invece i decessi, 39 (ieri 50), per un totale di 131.157 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 18 in meno (ieri -4) con 24 ingressi del giorno, e scendono a 415, mentre i ricoveri ordinari calano di 96 unita' (ieri -66), 2.872 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.