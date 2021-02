Covid, contagi in aumento: 14.218 nuovi casi, 377 morti, tasso positività 5,2%

Coronavirus, i nuovi casi di oggi 5 febbraio

In aumento i nuovi casi Covid in Italia: sono 14.218 i positivi di oggi contro i 13.659 di ieri, ma con un numero di tamponi sostanzialmente invariato, 270.507. Il tasso di positività sale per il terzo giorno di fila al 5,2% (ieri 5%).

In calo i decessi, 377 contro i 422 di ieri, con il totale delle vittime che tocca quota 90.618. Tornano a scendere, seppur di poco le terapie intensive, 9 in meno (ieri +6) con 132 ingressi del giorno, e sono 2.142. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 168 in meno (ieri -328) per un totale di 19.575. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Brusaferro: "Fase di stabilità"

"Nell’ultimo periodo la curva si appiattisce, ci troviamo di fronte a una situazione di decremento lentissimo, fondamentalmente una situazione di stabilità". Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa sull’analisi dei dati settimanali di monitoraggio della Cabina di regia.

"L'età mediana dei positivi è costantemente sotto i 50 anni, forse c'è una lieve tendenza alla decrescita ma va confermata nelle prossime settimane. Oltre il 50% dei positivi sono asintomatici, sfiora il 70% la quota di sintomatici e paucisintomatici.

"Abbiamo 13 regioni che hanno almeno uno dei due flussi, di ministero della Salute e Iss, che registrano un trend dei nuovi casi in aumento. Questo indica un incremento lento ma presente di nuovi casi".

"Ci sono molte regioni con un Rt che sfiora l'1 e questo indica che c'è una situazione di stallo e non di decrescita della curva, e 13 regioni hanno un trend di casi in aumento. Tutto questo è un segnale di allerta e un potenziale segnale di controtendenza che richiede grande attenzione nel mantenere le misure di mitigazione, anche alla luce delle varianti".