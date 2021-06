Covid, Draghi: "Lontani dalla fine, rischi dalle nuove varianti"

Covid, il premier Draghi invita alla prudenza: "Ancora lontani dalla fine". Per il presidente del Consiglio "le prospettive complessivamente favorevoli nascondono alcuni rischi significativi".

E il motivo principale sarebbero le vaccinazioni concentrate solo nei Paesi più ricchi, che finché ci sarà il Covid non eliminano il rischio per le varianti. Intervenendo a Barcellona al Cercle d'Economia, Draghi sottolinea che "gli sforzi vaccinali ci hanno permesso di riaprire le nostre economie. C'è un ritorno alla crescita. Secondo le previsioni della Commissione europea, quest'anno il prodotto interno lordo dell'Ue crescerà del 4,2%. In Italia e in Spagna, si prevede un aumento rispettivamente del 4,2% e del 5,9%. Queste previsioni potrebbero essere riviste al rialzo, con il ritorno della fiducia fra le imprese e le famiglie".

"Quasi un europeo su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e uno su quattro è completamente vaccinato. Nell'ultima settimana nell'UE sono stati registrati 140.000 nuovi casi rispetto a più di 1 milione solo due mesi fa". "Lo sviluppo di alcuni vaccini efficaci ha tracciato un percorso ben definito per uscire da questa crisi" sottolinea il premier.

"Dobbiamo fare in modo che la ripresa sia equa e sostenibile" aggiunge il premier. "Nel recente passato ci siamo dimenticati dell'importanza della coesione sociale. Abbiamo dato la democrazia per scontata e abbiamo ignorato il rischio del populismo. Allo stesso tempo, durante questa ripresa, dobbiamo garantire una maggiore attenzione al cambiamento climatico. Non possiamo uscire dalla crisi sanitaria per poi entrare, da sonnambuli, in una crisi ambientale".

"Il nostro obiettivo minimo deve essere quello di riportare l'attività economica almeno in linea con la traiettoria precedente alla pandemia" afferma Draghi. "È fondamentale mantenere favorevoli le condizioni della domanda per poter garantire un sostegno ai lavoratori, che stanno affrontando un rischio crescente di dislocazione".

"Prudenza fiscale quando la ripresa sarà autonoma"

"Andare avanti con le politiche fiscali espansive, ma rassicurare gli investitori che si ritornerà alla prudenza fiscale non appena la ripresa proseguirà in maniera autonoma".

"Le nostre società stanno attraversando dei cambiamenti economici importanti e dobbiamo dare un sostegno ai lavoratori attraverso politiche attive del mercato del lavoro". Questo vuol dire creare nuove opportunità per le donne e per i giovani, oltre a riqualificare tutti coloro che hanno perso il lavoro".

Draghi a Barcellona riceve il premio Costruzione europea

"Sono commosso da tanto affetto francamente inaspettato, le parole che mi avete riservato sono state davvero eccessive, tuttavia vi sono veramente grato", ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi prendendo la parola dopo aver ricevuto il premio.