Covid, in Cina è record contagi: lockdown a Shenzen

Covid, in Cina crescono i contagi: torna il lockdown

In Cina una nuova ondata di Covid ha messo in difficoltà il Paese. Sono stati registrati 3.393 nuovi casi in 24 ore, il numero più alto dal febbraio 2020, durante la piena emergenza a Wuhan. Più della metà dei casi, 1.807, sono dovuti alla trasmissione domestica e 131 sono stati importati, lo ha reso noto la Commissione sanitaria cinese, spiegando che 1.455 sono asintomatici.

Si tratta della variante Omicron che, più contagiosa, ha fatto crescere velocemente i contagi con ben 40 focolai, nonostante le forti restrizioni come il blocco di diverse città nel Nord-est e la chiusura delle scuole a Shanghai. La provincia più colpita è quella nord-orientale di Jilin, al confine con la Corea del Nord, tuttavia preoccupa anche Shanghai.

Il governo ha fatto capire che la strategia dello “Zero Covid” non è più praticabile e il premier Li Keqiang ha spiegato che il piano potrà essere modulato in base alle contingenze per non danneggiare troppo l'economia. Intanto, è stata autorizzata la vendita dei test fai da te per favorire il riscontro dei nuovi casi più rapidamente.

Intanto, nella città di Shenzen il governo locale ha attivato un lockdown anti-Covid dopo che 66 persone sono risultate positive al virus. Shenzen è un hub della tecnologia, la città ospita le sedi di giganti come Huawei e Tencent.

Leggi anche: