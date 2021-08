Covid, la conferma: è batteriofago, 4 antibiotici lo possono curare

“Sars Cov 2 non si replica solo sulla cellula umana come crede il mondo accademico, ma anche attraverso i batteri”. Quella che sei mesi fa era una notizia, oggi è fatto conclamato, pubblicato sulla “bibbia” della scienza mondiale, Pubmed.

Cosa significa? Che Sars Cov 2 replica il suo Rna anche nei batteri. Ovvero, produce tossine batteriche. Con implicazioni enormi sul fronte delle cure e della rilevazione del patogeno attraverso tampone naso faringeo.

Sars Cov 2 è batteriofago: funzionano gli antibiotici. Quattro in particolare.

I risultati della ricerca pubblicata su Pubmed indicano senza possibilità di errore alcuna, che la replicazione virale segue la crescita batterica ed è influenzata dalla somministrazione di specifici antibiotici. Peptidi legati al Sars Cov 2 sono stati rilevati in colture batteriche a 30 giorni.

“Noi abbiamo trovato anche gli antibiotici che funzionano e quelli che non funzionano contro questo patogeno -raccontano i ricercatori ad Affaritaliani. “Efficace, la combinazione di metronidaziolo, vancomicina, amoxicillina e azitromicina. Ma di fondamentale importanza sono i tempi: più vengono prodotte tossine, peggiore sarà il quadro clinico. Perciò, le cure vanno somministrate il prima possibile”.

Il problema del tampone

La ricerca ha analizzato la presenza dell’Rna virale (Sars Cov 2) in campioni fecali nonché l’attività del patogeno nelle feci di pazienti affetti da Covid 19, con risultati inoppugnabili. E questo ha una conseguenza anche sulla modalità di rilevarne la presenza nel nostro corpo attraverso il tampone.

“Un tampone molecolare alle feci è molto più attendibile di un tampone nasale” -continuano i ricercatori. “Il grado di positività della popolazione è molto sottostimato, siamo più portatori di quanto crediamo, ma in gran parte asintomatici”.

Se è batteriofago, ci saranno sempre più varianti

Questo concetto era stato espresso da Carlo Brogna nell’intervista in anterprima, rilasciata ad Affaritaliani sei mesi fa. “Il virus è batteriofago e quindi sta ovunque, è ubiquitario e muta costantemente. Per questo è assurdo parlare di variante brasiliana, indiana e quant’altro: fra poco ci sarà anche la variante lombarda, o di Cinsello Balsamo. Ma la cosa positiva è che si cura”. Così, aveva detto Brogna. E lo ha dimostrato, curando 118 anziani e guarendoli tutti.

Con un avvertimento sugli antinfiammatori.

“Il problema, se il virus è batteriofago, le tossine potenziano i farmaci normalmente ingeriti da una persona per curare alcune patologie. Ad esempio, causano molti problemi gli antinfiammatori. Gli ace inibitori, i beta bloccanti dati per molte patologie cardiache.

Facciamo un esempio. I batteri producono fosfolipasi A 2, che agisce sull’infiammazione e potenzia la polmonite. Se do un antinfiammatorio vado a amplificare questo effetto, lo aumento. Rendo più grave la polmonite. Da questa sinergia tossine- farmaci sono derivati aumenti di coagulazione, problemi neurologici, polmoniti”.

I giovani meno a rischio degli anziani

I giovani hanno una flora batterica diversa. Produrranno tossine in misura tale da non dare fastidio al corpo. Ma un anziano o una persona che prende già vari farmaci e produce tossine batteriche si trova in una condizione di rischio molto diversa. Per questo, ai quasi 130 anziani curati, abbiamo somministrato subito antibiotici”.

La ricerca è su Pubmed. Il mondo accademico ne prenderà atto?

“Già nell’agosto 2020 osservavamo che il virus era presente in colture batteriche. Su alcune ricerche, che hanno usato un’altra metodologia, si opina che anche il virus dell’Hiv possa essere batteriofago. Quindi molte mutazioni potrebbero provenire dalla matrice batterica. Siamo davanti a un errore di 70 anni nella medicina. Ma a dire che è batteriofago, doveva essere ISS. Stiamo facendo una guerra contro un nemico che non abbiamo capito chi sia”.