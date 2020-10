Covid: morto volontario trial vaccino. Bloomberg: non aveva avuto dose

Un volontario per i test del vaccino anti covid dell'Astra Zeneca è morto in Brasile per il coronavirus. Lo scrive il quotidiano O Globo, riferendo che le autoritarie sanitarie brasiliane dell'Anvisa hanno ricevuto la notifica del decesso.

Il volontario era un medico di 28 anni che era impegnato in prima linea a Rio de Janeiro. Il volontario per la sperimentazione di AstraZeneca morto in Brasile non aveva ricevuto il vaccino anti Covid. Lo riferisce Bloomberg citando una fonte vicina al dossier. La sperimentazione non è stata interrotta.