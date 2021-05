Covid, "nessun allentamento delle restrizioni. Coprifuoco resta alle 22"

"Lo vedremo il 17 maggio quali sono stati gli effetti delle ultime riaperture. Lo sapremo solo in quella data. E, quindi, lascerei tutto com'è oggi almeno fino alla fine del mese di maggio". Lo afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e membro del Cts della Lombardia, rispondendo alla domanda se da metà mesa sarà possibile allentare le misure di restrizione con uno spostamento o una cancellazione del coprifuoco oggi fissato alle ore 22.



Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, Pregliasco afferma: "Si sta andando abbastanza bene. Stiamo trottando, speriamo di galoppare con altre dosi in arrivo presto". Altre vaccinazioni in futuro? "Se sarà così avverrà nel 2022, l'anno prossimo potrebbe esserci il richiamo per chi è stato vaccinato quest'anno. Esattamente come accade per l'influenza". E infine, sui festeggiamenti dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter Pregliasco dichiara: "Una situazione sicuramente incongrua. Gli effetti di questo guaio saranno variegati in giro per l'Italia, anche perché non è solo l'Inter...".