Covid, nuovo balzo di casi in Italia: 15.204. La positività sale al 5,1%

Nuovo balzo di positivi in Italia. Sono 15.204 i casi attestati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 10.593 di ieri ma con 293.770 tamponi, quasi 37mila in più. Il tasso di positività, che ieri era del 4,1%, sale al 5,1%. In calo invece i decessi, 467 (ieri 541) per un totale di 86.889 vittime da inizio epidemia. Scendono ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -49), 2.352 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 194 unità (ieri -69 unità, per un totale di 21.161. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.