Coronavirus, oggi 37.255 contagi su 227.695 tamponi e 544 morti

In calo nuovi casi e tamponi: oggi i contagi sono 37.255 (ieri il record, 40.902), con 227.695 tamponi effettuati, 27mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%. Sostanzialmente stabile il numero dei decessi, 544 (ieri 550), per un totale di 44.683. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

FLASH -CORONAVIRUS: 484 IN PIU' RICOVERATI IN OSPEDALI, IN TOTALE 31.398- FLASH

CORONAVIRUS: 76 PAZIENTI IN PIU' IN TERAPIA INTENSIVA, 3.306 IN TOTALE

Sono 76 in piu' i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale delle persone in rianimazione e' ora di 3.306 in tutta Italia.

COVID, DA CINQUE GIORNI ALMENO 500 MORTI

Sono 544 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Da cinque giorni ci sono piu' di 500 morti: ieri erano stati 550, giovedi' 636, mercoledi' 623, martedi' 580. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.