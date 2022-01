Covid, Omicron 2 esplode nel Nord Europa. I rischi della nuova variante

Omicron? Ora arriva anche la sua variante Omicron 2

La nuova variante della variante inizia a fare paura. Come scrive il Messaggero, la "Omicron 2 in Danimarca sta crescendo a discapito della Omicron 1 (quella che è maggioritaria in Italia). Gli esperti sono sorpresi perché questo fa pensare a una velocità di trasmissione della variante sorella perfino superiore a quella già sbalorditiva della Omicron 1. Aggiungono: è presto per fare valutazioni, al momento non ci sono elementi che possano fare pensare a una differente contagiosità, a una maggiore capacità di eludere i vaccini o a una maggiore o minore patogenicità (gravità della malattia causata)".

Non solo Nord Europa. "La 2 sta correndo in India e nelle Filippine; è stata trovata anche in Israele (20 casi), in Australia, in Canada, in Cina, a Singapore e nel Regno Unito (53 casi secondo il Daily Express)" scrive sempre il Messaggero. D'altronde la Danimarca è una delle nazioni europee con il migliore sequenziamento dei casi di Covid-19. "In Danimarca ormai danno per appurato che la Omicron causi - tra i vaccinati e purtroppo con eccezioni - una malattia meno grave. Al momento anche la sottovariante non sembra cambiare questo scenario: a fronte di 23mila casi al giorno (sono moltissimi, visto che la Danimarca ha un numero di abitanti simile al Lazio) i pazienti Covid in terapia intensiva sono relativamente pochi (71, nel Lazio sono 204)", conclude il quotidiano romano.