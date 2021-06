Covid, riaprono le discoteche in zona bianca con il green pass: l'ok dal Cts

Riaprono le discoteche dopo mesi di restrizioni e chiusure: finalmente è arrivato l'ok da parte del Comitato tecnico Scientifico, che oggi pomeriggio si è riunito per discutere. Via libera ma a determinate condizioni: potranno riaprire solo i locali in zona bianca, e soprattutto si potrà ballare solo all'aperto. Potrà entrare in discoteca solo chi è già in possesso del green pass, il certificato verde europeo. Anche per la capienza ci saranno controlli serrati: gli ingressi dovranno essere registrati per due settimane. Infine, il Comitato tecnico Scientifico non si è invece espresso su una data certa di riapertura: la decisione spetterà al governo. Le ipotesi più probabili oscillano tra il 3 e il 10 luglio.