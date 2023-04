Covid, Schillaci firma l'ordinanza per la proroga: "Obbligo mascherine in Rsa"

Covid, Schillaci non abolisce le mascherine: ecco dove resteranno

L'emergenza Coronavirus in Italia sembra non essere finita, almeno stando all'ordinanza che il ministro della Salute Orazio Schillaci si appresta a firmare e che proroga la normativa sull'obbligo di indossare la mascherina in determinate situazioni. L'obbligo di utilizzo del dispositivo - riporta Repubblica - resterà nelle Rsa, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei Pronto soccorso. Lo ha annunciato il ministro della Salute Schillaci a margine della cerimonia delle medaglie al merito per la sanità pubblica al Quirinale, precisando che oggi firmerà l'ordinanza in materia. La precedente ordinanza che prevedeva l'obbligo di mascherine nelle Rsa e negli ospedali scadrà infatti il 30 aprile.

Già nel dicembre scorso, quando ci fu la precedente proroga dell'obbligo, Schillaci aveva sottolineato: "Non abbiamo tolto l'obbligo e lo riprorogheremo: indossare le mascherine in ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli". Al bar, nelle mense e nelle sale di stazionamento degli ospedali l'obbligo sarà eliminato a partire dal 30 aprile, quando scadrà l'ordinanza in vigore. In pronto soccorso, invece, l'obbligo rimarrà in vigore per chi accede con sintomi respiratori tipici dell'infezione da Covid.