Covid, tutte le restrizioni bocciate dai giudici: dai vaccini alle mascherine

200 giudici in tutta Italia bocciano le restrizioni introdotte durante la pandemia: dai vaccini alle mascherine

Vaccini, tamponi, mascherine, coprifuoco e lockdown. I temi cardine della pandemia che sono spesso stati oggetto di critiche vedono ora una nuova rappresentazione nella magistratura. Cominciano infatti a fioccare in tutta Italia le sentenze dei giudici che riconoscono ai cittadini i propri diritti violati a causa dei decreti legge in vigore durante l'emergenza da Covid-19, introdotti prima dal governo Conte II e poi intensificati e prorogati dal governo Draghi. A fare una panoramica, da Nord a Sud, dei provvedimenti più significativi in materia di restrizioni è il quotidiano La Verità.

Sul fronte delle vaccinazioni, il giornale riporta il caso di una madre che ha presentato ricorso, contro la volontà dell'ex coniuge, perchè chiedeva al giudice l'autorizzazione a sottoporre i tre figli minori ai vaccini anti Covid. La sentenza dà invece ragione al padre, riconoscendo che il rapporto rischi/benefici non è adeguato. E ancora, ad aprile 2022 un giudice del lavoro di Padova ha accolto il ricorso di una operatrice socio sanitaria sospesa per inadempimento dell'obbligo vaccinale, valutato "non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge", in quanto "la persona che si è sottoposta all'obbligo vaccinale può comunque contrarre il virus e può contagiare gli altri". Il vaccino, infatti, non è stato testato per la prevenzione del contagio, come la stessa Pfizer ha ammesso a ottobre 2022 nel corso di un'audizione al Parlamento europeo.