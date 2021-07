Covid, si protesta contro il vaccino. Ma ora si rischiano nuove chiusure

In tutta Italia sono scesi in piazza i no vax, in circa 200 mila in diverse città hanno protestato contro il governo. E lo hanno fatto con scritte come "vaccinati=ebrei", svastiche, stelle di David e la parola 'dittatura' scandita come slogan. Addirittura la richiesta di una nuova Norimberga. Nelle piazze anti green pass serpeggia il paragone che in piu' di un'occasione ambienti contrari ai vaccini hanno azzardato tra la discriminazione subita dagli ebrei durante la Shoah e quella che secondo gli anti vax introdurrebbe il certificato verde per i non vaccinati. A Napoli come a Genova e Roma in tanti hanno sfilato con appuntate sulle magliette delle stelle di David per ricordare le famigerate stelle gialle di stoffa che gli ebrei furono costretti a mostrare con il varo delle leggi razziali durante il nazismo.

No vax anche contro mascherine e lockdown

Un segno doloroso che ora il popolo no vax mutua e di conseguenza appella tutte le disposizioni anti covid, prima le mascherine poi il lockdown e ora il green pass come frutto di una "dittatura". Proseguendo ancora con la simbologia nazista, in piazza cartelli mostravano il green pass accostato a svastiche proprio per sottolineare quello che e' considerato un "atteggiamento discriminatorio e lesivo della liberta' costituzionale da parte del governo".

Rischio nuove chiusure, il governo valuta restrizioni

Ora, però, esiste il rischio che davvero possano esserci nuove chiusure a causa dell'andamento dei contagi. "La linea del governo è fin troppo esplicita: di fronte all’aumento dei casi positivi, l’unica strada percorribile è quella di nuove chiusure", scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. "Non a caso a palazzo Chigi si sottolinea come il cambio dei parametri per la classificazione delle fasce di rischio inserito nell’ultimo decreto, abbia comunque mantenuto come indicatori principali i ricoveri in area medica e terapia intensiva. La percentuale del tasso di occupazione dei posti è stata aumentata, ma continua a essere determinante per la scelta di misure da adottare contro la pandemia. Se negli ospedali i reparti ricominceranno a riempirsi, non ci sarà alternativa al ritorno di obblighi e divieti, coprifuoco compreso".