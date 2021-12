Covid, Speranza in Cdm: ulteriori restrizioni. Oms: "Tsunami di contagi"

Covid, Speranza: "In Cdm ulteriori scelte relative a emergenza. Epidemia continua a essere problema reale"

"Stiamo vivendo un momento cruciale della storia del Servizio sanitario nazionale. Sono ore non semplici, e' convocato per oggi un Cdm dove probabilmente ci saranno ulteriori scelte relative anche all'emergenza ancora in corso in questo paese". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al seminario "La casa come primo luogo di cura del cittadino. L'accreditamento delle cure domiciliari e delle Reti di cure palliative". "L'epidemia continua ad essere un problema reale, concreto con cui fare i conti. Certo abbiamo strumenti che un anno fa non avevamo, a cominciare dai vaccini", ha aggiunto il ministro della Salute.

Covid, Oms denuncia: "Tsunami di casi"

E' in atto "uno tsunami di casi Covid nel mondo, sia della variante Delta che Omicron": è l'allarme lanciato da Maria van Kerkhove, direttrice dell'unità emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che in un'intervista a El Pais ha esortato i governi "ad agire". "E non intendo lockdown. Prima di cominciare a vedere un incremento nei ricoveri, per favore indossate mascherine, facilitate il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitare incontri, incrementate la sorveglianza sui genomi del virus e preparate gli ospedali", ha sottolineato l'esperta. Anche nella vaccinata Europa ci sono "ancora large sacche di persone vulnerabili che non sono state immunizzate. E nel resto del mondo ce n'è una gran quantità, ed è questo il grande problema, a prescindere da quale variante sia", ha proseguito van Kerkhove, esortando a vaccinarsi.

