Covid, che gaffe di Cartabellotta: prende in giro Povia positivo al virus

Povia avrebbe dovuto partecipare a un corteo No Vax ma è positivo al Covid. Cartabellotta di GIMBE lo prende in giro su Twitter: "Finché i cretini fanno (eh)"

A volte capita che gli scienziati esagerino nel difendere la verità. E' il caso di Nino Cartabellotta, presidente di GIMBE, fondazione senza scopo di lucro con la missione di diffondere in Italia la medicina basata sulle evidenze scientifiche. L'esperto infatti ha sostanzialmente preso in giro il cantante Povia, dichiarato No Vax e No Green Pass, con un post su Twitter in cui, parafrasando il suo primo successo "Quando i bambini fanno oh", afferma: "Finchè i cretini fanno(eh). Finchè i cretini fanno(ah). Finchè i cretini fanno "boom".

Povia, Cartabellotta si difende: "Era solo un po' di ironia. Per i No Vax la libertà di espressione vale solo per loro"

Povia avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione No Vax di Genova ma è risultato positivo al Covid-19 con sintomi lievi. Da qui il post sopra le righe di Cartabellotta. "Nessuna presa in giro, era il copia-incolla del testo di una canzone di Povia. - si è difeso il divulgatore scientifico nel suo intervento a Radio Cusano Campus - Gli attacchi sono arrivati da tutte le parti, ho ricevuto anche minacce di morte. Questo la dice lunga sul fatto che la libertà di espressione secondo i No Vax deve essere garantita solo a chi diffonde teorie complottiste, gli altri non possono neanche fare un po’ di ironia".