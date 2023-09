Covid, tampone in ospedale solo ai sintomatici. La circolare del Ministero

Covid, cambiano le regole. Casi in aumento (+44%), il virus torna a far paura

Niente tamponi Covid per gli asintomatici che arrivano al Pronto soccorso, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus. Lo indica la nuova circolare del Ministero della Salute, firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia "esaminato l'attuale andamento clinico-epidemiologico" che “non desta allarme, ma richiede attenzione e misure di prudenza".

E poi assicura: "Il ministero, nell'interesse primario della tutela dei cittadini più fragili, si muove in una duplice direzione: da una parte misure di protezione e prevenzione per la tutela e sicurezza sia dei pazienti che degli operatori e dall'altra predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da Covid: anziani, fragili, immunocompromessi".

Come scrive SkyTg24, i casi di Covid sono in aumentati in Italia 21.309 quelli registrati negli ultimi sette giorni, facendo registrare un +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Lo riportano il ministero della Salute e dell'Iss. "L'infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane", si legge nel bollettino settimanale. Salgono lievemente l'incidenza (31 casi per 100mila abitanti rispetto ai 24 di una settimana fa) e l'occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della precedente rilevazione).