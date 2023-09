Vaccini, persone morte o rese disabili: l'iniziativa di Condav e Claudio Borghi

Vaccini, persone morte o rese disabili: l'iniziativa di Condav patrocinata da Claudio Borghi

"Ho volentieri dato il mio patrocinio all'associazione Condav per la ventesima edizione della loro giornata di ricordo per le vittime degli effetti avversi da vaccinazione". Lo scrive Claudio Borghi.

Il senatore della Lega twitta l'iniziativa legata alla giornata per ricordare le persone decedute o rese disabili dai vaccini che si terrà a Roma il 4 ottobre dalle 14 alle 19 nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra la Minerva.

"Per accrediti e partecipazione segreteria condav: info@condav.It", ricorda Claudio Borghi nel suo post social.