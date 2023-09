Pd, Gentiloni al posto di Schlein. Ecco perché attacca Meloni. Il piano

Gentiloni potrebbe anche essere la carta di Sergio Mattarella per un governo di unità nazionale, anche se con questi numeri in Parlamento l'operazione risulta quasi impossibile

Flop di Elly Schlein alle elezioni europee, magari quel 17% scappato di bocca a Nicola Zingaretti, e dimissioni immediate della segretaria. E' lo scenario più probabile - stando a fonti Dem qualificate - che spiegano le manovra di Paolo Gentiloni, commissario europeo Dem, contro il governo di Centrodestra che ha scatenato l'ira di Matteo Salvini appoggiato dalla premier Giorgia Meloni.



E chi andrà al posto di Schlein alla guida del Pd? Ovvio, Gentiloni. Ecco perché l'ex presidente del Consiglio sta facendo di tutto per mettere in difficoltà l'esecutivo, addirittura con la proposta di relegare l'Italia in serie C per il debito pubblico. Una manovra politica che parte da Bruxelles muovendosi sulla riforma del Patto di Stabilità Ue e del rigore sul rapporto deficit/Pil per scalare il Pd. Accreditarsi come l'uomo in grado di combattere davvero sul campo la destra italiana.