Gentiloni, Meloni d'accordo con Salvini: "Lavora contro l'Italia". ESCLUSIVO

Salvini vs Gentiloni, anche Tajani non ha criticato il vicepremier leghista

Qualcuno potrebbe pensare che l'attacco di Matteo Salvini a Paolo Gentiloni sia un'uscita isolata del segretario leghista. Niente affatto. Chi era presente al vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sulla manovra 2024 racconta ad Affaritaliani.it che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni la pensa esattamente come il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. "Lavora contro l'Italia (Gentiloni, ndr)", è il pensiero espresso durante il summit sia da Meloni sia da Salvini.

E nemmeno l'europeista Antonio Tajani ha criticato il vicepremier leghista. L'accusa di Fratelli d'Italia e Lega al commissario europeo del Partito Democratico è quella di non aiutare affatto (anzi, il contrario) l'Italia sulla flessibilità del deficit in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Tanto che qualcuno ritiene, ma la conferma non c'è, che l'uscita di Salvini contro Gentiloni sia stata concordata con la premier, che ovviamente non può esporsi in prima persona per mantenere buoni rapporti con Bruxelles.