Covid: vaccinare i bambini. 113 ricoveri in 7 giorni, uno in terapia intensiva

L'allarme della Società Iitaliana di Pediatria (Sip): oltre 64.000 casi nella fascia 6/11 anni

"Oltre 64 mila nuovi casi di Covid-19 nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni in una settimana (dal 2 al 9 gennaio), con 113 ospedalizzazioni e un ricovero in terapia intensiva". A rilevarlo è la Società Iitaliana di Pediatria (Sip) alla luce dei dati contenuti negli ultimi due bollettini dell'Istituto superiore di sanità. I pediatri tornano a ricordare "ai genitori l'importanza di proteggere i più piccoli con la vaccinazione contro il Covid-19".

Giovanni Corsello, Editor in Chief di "Italian Journal of Pediatrics" (rivista ufficiale della Società italiana di pediatria) aggiunge: "È necessario un grande impegno anche dei pediatri per far sì che aumentino ulteriormente le percentuali di vaccinazione tra i bambini in età scolare, per proteggerli dall’infezione e soprattutto dalle forme più gravi di malattia che rendono necessaria l’ospedalizzazione. La sinergia tra pediatri, famiglie e mondo della scuola è necessaria per il contenimento del Covid-19 e la vaccinazione nelle scuole va vista come mezzo per aumentare in tempi più brevi le percentuali di bambini e ragazzi vaccinati".