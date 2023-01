Covid, variante BF.7 e Shanghai in ginocchio. "Più rapida e letale". I rischi

Covid, variante BF.7 in Cina. Perchè è più pericolosa delle altre

Una nuova variante Covid sta terrorizzando la Cina e in particolare una città su tutte: Shanghai. Si chiama BF.7 e dalla megalopoli di 26 milioni di persone sta arrivando un grido di allarme che è giunto anche all'Oms, che però - si legge su Repubblica - prende tempo: "Abbiamo bisogno di dati più precisi per valutare il rischio, mandateceli al più presto". Da Shanghai filtrano le dichiarazioni dei medici ospedalieri: "È più rapida e letale, ci contagerà tutti". In Italia screening negli aeroporti per individuarla insieme a Gryphon.

Nella megalopoli cinese la situazione - prosegue Repubblica - è drammatica, sia per i contagiati, stipati in gran numero negli ospedali, sia per i medici che li stanno curando. La variante Covid BF.7 è un incubo. Nel clima di voluta segretezza con cui il governo cinese ha deciso di procedere in fatto di contagi Covid, però trapela un allarme. Arriva dall'ospedale Deji, il più grande di Shanghai: "Non possiamo farci niente - dicono i medici -. La variante BF.7 ci travolgerà". Ora quell'incubo minaccia di uscire dalle frontiere del Paese asiatico. Perciò, tra i passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani, si controlla anche l'eventuale presenza della mutazione BF.7. Insieme all'altrettanto temuta Gryphon.