Campania, guerra totale De Luca-Di Maio: "Sciacallo". "Accetti gli aiuti"

Covid, De Luca: "Di Maio? Uno sciacallo. Contestava le nuove terapie intensive"

"Alla lista degli sciacalli si è aggiunto ieri un nome illustre di un eminente esponente politico campano, tale Luigi Di Maio. E' fra quelli che facevano la campagna elettorale un mese e mezzo fa contestando alla Regione Campania il delitto di aver realizzato le terapie intensive, l'ospedale modulare nell'Ospedale del Mare, a Caserta e a Salerno sprecando denaro pubblico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

"Questo - ha aggiunto De Luca - è un esponente di Governo che avrebbe dovuto impegnarsi per far arrivare il personale che manca, che voleva mantenere il commissariamento della sanità della Campania, che ci avrebbe fatto fare una fine peggiore di quella della Calabria, e parla. Il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare, almeno per le prossime ore".

Di Maio: "Campania in zona rossa. De Luca sia umile e accetti gli aiuti"

"Non so se il presidente De Luca stia nascondendo qualcosa, ma di certo non serviva attendere i dati per dichiarare la massima allerta in Campania viste le scene di questi giorni nei pronto soccorso", dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una nota. "Il problema - aggiunge- è che a pagare i suoi errori non è lui in persona, ma sono i campani, tral'altro è la mia terra, la mia gente. Questo il governo non può permetterlo. Nelle ultime ore ben facendo, l'Istituto superiore di sanità sta collocando la Campania nella zona rossa. Ma non basta. Adesso inviamo comunque gli aiuti alla Regione Campania e mi auguro che il presidente De Luca, con un pizzico di umiltà che non fa mai male, sia in grado di accettarli, anteponendo gli interessi della collettività al suo personale egoismo". "Le tende sanitarie dell'esercito sono collocate davanti agli ospedali, in tante regioni d'Italia, non si capisce perché in Campania non possano esserci". Poi conclude: "Spettano sicuramente a De Luca le responsabilità di aver mal governato la sanità campana negli ultimi anni".