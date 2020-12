Di Maio firma l'ordinanza per i rientri da Gb: doppio tampone e quarantena

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato l'ordinanza che permette il rientro in Italia alle persone che si trovano in Gran Bretagna ma che sono residenti nel nostro paese. Lo spostamento deve essere motivato da condizioni di urgenza o necessità ed è previsto, per chi si mette in viaggio, doppio tampone, alla partenza e all'arrivo, oltre alla quarantena obbligatorio di 14 giorni all'arrivo in Italia. Ora l'ordinanza dovrà essere firmata dai ministri Speranza e De Micheli.

"I voli per la Gran Bretagna devono partire immediatamente. E se non ci sono voli commerciali disponibili devono partire voli di stato speciali". E' quanto chiede la Lega dopo la firma da parte dei ministri competenti dell'ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia per i connazionali che si trovano in Gran Bretagna e che sono residenti nel nostro Paese (o per condizioni di urgenza e criticità).

"Noi siamo in contatto con diversi connazionali. La gente è preoccupata e vuole tornare a casa", spiega Eugenio Zoffili, presidente della commissione bicamerale Schengen, che ha guidato la delegazione di parlamentari leghisti stamane in presidio davanti alla Farnesina, prima, poi al ministero delle Infrastrutture.

“Il 23 dicembre, con la situazione delicata che tutti conosciamo e con i nostri connazionali bloccati in Gran Bretagna, al ministero degli Esteri non c’era nessuno del governo. Né il ministro Luigi Di Maio, né il viceministro e neanche un sottosegretario", lamenta Zoffili. "La Lega vuole una risposta immediata per i nostri connazionali e per questo ci siamo spostati al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, parte attiva per il rientro degli italiani che si trovano in Gran Bretagna. Ci auguriamo che per Natale i nostri connazionali possano tornare a casa e non tra qualche giorno, come sembra invece voglia fare questo governo”.