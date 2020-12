Dpcm 3 dicembre congiunti: come sarà il cenone 2020

Dcpm 3 dicembre congiunti: a Natale e Santo Stefano non si potrà fare il cenone da amici e parenti fuori dalla propria Regione e comune né nelle seconde case. Resta il coprifuoco dalle 22

Nella notte è stato approvata la bozza del nuovo decreto ministeriale che racchiude le restrizioni per le feste. Il dpcm Natale entrerà in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 e prevede ulteriori limitazioni agli spostamenti

Dpcm 3 dicembre: il contenuto del nuovo decreto

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Dpcm 3 dicembre congiunti: ecco come sarà il cenone 2020

Quest'anno non si potranno andare a trovare i parenti che risiedono in altre Regioni dal 21 dicembre fino al 6 gennaio 2021. A Natale, Santo Stefano e Capodanno non ci si potrà spostare nemmeno in un comune diverso né nelle seconde case. Domani probabilmente sapremo se sarà possibile andare al ristorante il 24 e 25 dicembre, 1 e 6 gennaio almeno a pranzo e quante persone parteciperanno alle festa (si vocifera 10). E' probabile che comunque non venga introdotto un limite in tal senso. Resta il coprifuoco dalle 22 all 5 per tutto il territorio nazionale, quindi bisognerà rientrare al proprio domicilio subito dopo cena.