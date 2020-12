Dpcm 3 dicembre spostamenti: le regole per il Natale

Il dpcm Natale vieta gli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio salvo motivi di salute, lavoro e rientro presso il proprio domicilio. A Natale, Santo Stefano e Capodanno spostamenti vietati tra Comuni

Nella notte è stata approvata la bozza del nuovo decreto ministeriale che diventerà effettivo da domani 4 dicembre 2020 dopo una discussione tra Governo e Regioni su alcuni aspetti come la riapertura dei ristoranti, impianti sciistici, etc. Il dpcm Natale vieta gli spostamenti durante il periodo delle feste, salvo per esigenze di salute, lavorative, di studio e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Le regole resteranno in vigore fino al 15 gennaio 2021.

Dpcm 3 dicembre: il contenuto del nuovo decreto

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».

2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Dpcm 3 dicembre spostamenti: ulteriori dettagli

Il 25 e 26 dicembre e primo gennaio 2021 non ci si potrà recare nelle seconde case, anche se ubicate in altro Comune. Chi vive in zona Gialla potrà muoversi senza restrizioni dal 4 al 20 dicembre, sconfinando anche in altre Regioni zona gialla. Chi rientra da Paesi extra europei dopo il 4 dicembre non solo si dovrà sottoporre al tampone ma dovrà trascorre un periodo di quarantena fino al 15 gennaio 2021. Chi invece arriva da una delle 27 nazioni dell'Ue dal 10 dicembre potrà evitarla presentando il tampone negativo all'arrivo. Anche ci parte per l'esterodal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 dovrà sottoporsi alla quarantena al rientro in Italia.