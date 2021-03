Dpcm, Italia travolta dalle varianti. 13 Regioni in rosso, Pasqua in lockdown

Il Coronavirus continua a fare paura. Aumentano i contagi giornalieri, tornati sopra la preoccupante soglia dei 25 mila, ma è la situazione negli ospedali, specie nei reparti di terapia intensiva ad allarmare. Il numero di ricoveri giornaliero è spaventoso, le varianti ormai la fanno da padrone in tutto il Paese. In questo quadro, quello che spaventa è la costanza con cui sui muore, una media di 300 persone al giorno ormai da mesi e mesi. Così l'Italia da lunedì - si legge sul Corriere della Sera - chiude. Il governo vara oggi il decreto che inasprirà le misure e blinderà anche la Pasqua con divieti che saranno validi fino al 6 aprile. Soltanto oggi ci sarà la certificazione, ma l’indice Rt registrato ieri già consente di ipotizzare i nuovi colori delle regioni. Il governo Draghi, su sollecitazione del Cts, va verso la linea dura. Prove generali di lockdown in vista di Pasqua.

Secondo la norma in vigore con Rt pari a 1 si va in fascia arancione, con 1,25 si passa in fascia rossa. Rischiano di andare in rosso la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, le Marche, il Trentino Alto Adige, l’Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia. Il Lazio potrebbe addirittura passare nella fascia più rigorosa direttamente da quella gialla: ieri l’Rt è arrivato a 1,3 e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato parla di «situazione in peggioramento ». Uguale sorte potrebbe toccare alla Calabria dove il numero dei contagi continua ad aumentare. «Siamo sul filo del rasoio», spiega invece il governatore del Veneto Luca Zaia. Si salvano solo Sicilia e Sardegna, entrambe dovrebbero essere in fascia gialla.