Emorragia cerebrale subito dopo il vaccino.Muore una donna,aperta un'inchiesta

Il Coronavirus continua a far paura in Italia e nel mondo. Preoccupa il numero di contagiati giornalieri e la situazione negli ospedali, con le terapie intensive che tornano ad essere sotto pressione. La speranza è riposta nei vaccini, ma nonostante questo la gente continua a morire in massa, con dati giornalieri dei decessi a tre cifre ormai da mesi. Una donna di 89 anni, ricoverata in una Rsa genovese, - si legge sul Corriere della Sera - è morta ieri per un’emorragia cerebrale dopo essere stata sottoposta a vaccinazione anti-Covid. Data la concomitanza degli eventi sono state avviate indagini autoptiche e «al momento non si rilevano nessi causali diretti tra emorragia e vaccino». Lo ha resto noto Alisa, l’Agenzia ligure per la Sanità.

Da quando sono iniziate le vaccinazioni in Europa sono stati segnalati almeno altri due casi di morte di persone che avevano ricevuto il vaccino, ma le autopsie hanno sempre escluso nessi causali. "Non è solo l’aspetto cronologico - chiarisce al Corriere Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi - che deve far pensare a un’azione attiva del vaccino. Ci sarà certamente una valutazione attenta su possibile correlazione, che sembra però improbabile".